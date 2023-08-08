40-летний Юрий Зиновьев возглавил министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

И.о. министра ТЭК и ЖКХ региона назначен Юрий Зиновьев. Фото: стоп-кадр из сюжета «Вести-Рязань».

Юрий Зиновьев возглавил министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области, став исполняющим обязанности министра. По информации «Рязинформбюро», Зиновьев приступил к руководству ведомством с 8 августа.

В начале июля 2023 года 40-летний чиновник стал первым заместителем министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области. До этого он исполнял обязанности главы администрации города Рыбное, еще ранее был заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани, а потом и начальником.

4 августа 2023 года стало известно, что министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов, а также и и.о. руководителя фонда капремонта Рязанской области Виталий Дубровин покинут должности. Об этом их попросил губернатор Павел Малков (читать подробнее).