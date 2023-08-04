Отправили в отставку главу ТЭК и ЖКХ Устинова и главу фонда капремонта Дубровина

Малков освободил от занимаемых должностей Устинова (слева) и Дубровина. Фото Устинова - Александр Джафаров, "РВ".

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов, а также и и.о. руководителя фонда капремонта Рязанской области Виталий Дубровин покинут должности. Об этом их попросил губернатор Павел Малков.

По словам Малкова, связано это с «неудовлетворительными результатами работы по капремонту». Кроме того, чиновник не смогли завершить контрактацию подрядных организаций на текущий год.

«Коллегам давали время и возможность исправить ситуацию. Учитывая социальную значимость этой работы, жесткие решения необходимы. Наверстывать упущенное фонд и министерство будут в ручном режиме», - сказал глава региона.

19 июня в министерстве строительства и ЖКХ России протестировали кандидатов на должность руководителя Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Кандидатам на должность необходимо было набрать 45 баллов из 50 возможных. Виталий Дубровин справился, набрал 45, но это было меньше, чем у других кандидатов. До этого Дубровин не смог набрать даже 45 баллов, конкурс решили провести повторно.