И.о. гендиректора рязанского ФКР Дубровин не сдал квалификационный экзамен

Виталий Дубровин. Фото: fondkr62.ru

И.о. генерального директора Фонда капремонта Рязанской области Виталий Дубровин не сдал квалификационный экзамен. Это один из этапов конкурса на должность руководитель регионального оператора, где один из кандидатов - Дубровин, а второй - нынешний директор по организации проведения капитального ремонта Дмитрий Анастасьин.

Тестирование состоялось 29 марта, и его результаты опубликовало региональное министерство ТЭК и ЖКХ:

- Анастасьин Дмитрий Александрович – 43 балла;

-Дубровин Виталий Валерьевич – 42 балла.

Согласно приказу Минстроя России от 2016 года, оба кандидата (между прочим, действующие руководители) тестирование провалили:

«Претендент за ответы на все вопросы индивидуального набора тестов, набравший менее 45 баллов, считается не сдавшим квалификационный экзамен», - говорится в тексте приказа.

Дубровин исполняет обязанности руководителя ФКР с ноября 2022 года.

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