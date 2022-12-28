Спасибо, что инженер. Новый руководитель рязанского Фонда капремонта рассказал о себе в нескольких словах

Ежегодно рязанцы платят в Фонд каппремонта миллиарды рублей. Тем не менее, им не позволяют знать ничего ни о проблемах в работе фонда, ни и о его руководителе. отвечающем за расходование средств.

Информацию о проблемах в работе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (ФКР) и о его новом руководителе региональные власти держат в тайне. Об этом красноречиво говорит ответ облправительства на запрос КП-Рязань.

За 2014-2021 годы ФКР собрал с населения 10,6 млрд рублей. Полагая, что это достаточное основание для публичности, журналисты запросили сведения об и.о. генерального директора Виталии Дубровине, в том числе о его образовании и предыдущих местах работы, и попросили ответить, чем объясняется назначение.

Учредитель ФКР, коим является облправительство, объяснять ничего не стал и предоставил право отвечать самому Дубровину:

«Дубровин В.В. окончил высшее учебное заведение и имеет квалификацию: инженер», - не посчитал нужным распространяться назначенец.

Не стали в «сером доме» комментировать и слова губернатора Павла Малкова о работе ФКР в предыдущие годы.

«Я очень внимательно изучил документы, как работал ФКР в предыдущие годы. В моем понимании дальше эти документы надо читать вместе с правоохранительными структурами», - заявил Малков на заседании 29 ноября.

Редакция спросила о том, какие конкретно претензии есть у облправительства к работе ФКР в предыдущие годы и какие меры уже приняты региональными властями в связи с этим. Вопрос чиновниками «серого дома» проигнорирован полностью.

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