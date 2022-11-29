Шесть домов без кровли. Артем Бранов требует привлечь к ответственности тех, кто сорвал программу капремонта в Рязани.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
28 ноября состоялось совещание по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области.
По словам вице-губернатора Артема Бранова, на сегодняшний день серьезные вопросы
и к фонду капитального ремонта региона, и к подрядчикам, а также к министерству топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области, которое «не смогло выстроить эффективную систему контроля за проведением работ».
«Шесть многоквартирных домов в Рязани до сих пор стоят с раскрытыми кровлями. В качестве оперативной меры решили сменить подрядчиков на проблемных объектах. До 20 декабря кровли там должны быть приведены в порядок», - подчеркнул Бранов.
Вице-губернатор отметил, что необходимо пересмотреть всю организацию капитального ремонта в Рязанской области, люди не должны страдать «из-за халатности чиновников и подрядчиков».
В ближайшее время Артем Бранов обратится к губернатору Павлу Малкову с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по вине которых сорвалась программа капремонта многоквартирных работ.
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