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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:12

Рязанское правительство обратится в правоохранительные органы по поводу работы Фонда капремонта

Об этом заявил губернатор. Он также поручил «принять кадровые решения» и «объявить ответственным взыскания»
Источник:kp.ru
По словам Павла Малкова, документы Фонда капремонт МКД Рязанской области нужно изучить правоохранительным органам.

По словам Павла Малкова, документы Фонда капремонт МКД Рязанской области нужно изучить правоохранительным органам.

Правительство Рязанской области намерено обратиться в правоохранительные органы по поводу работы Фонда капремонта многоквартирных домов (ФКР). Об этом губернатор Павел Малков заявил на заседании 29 ноября.

«Я очень внимательно изучил документы, как работал ФКР в предыдущие годы. В моем понимании дальше эти документы надо читать вместе с правоохранительными структурами», - произнес Малков.

Далее глава региона обратился сначала к недавно назначенному начальнику управления контроля и противодействия коррупции Сергею Сорокину, а затем к прокурору Рязанской области Ивану Панченко. Первого он попросил «заняться вопросом поплотнее», второго попросил «поработать вместе».

А началось обсуждение темы с проблем, которые ранее уже успел озвучить вице-губернатор Артем Бранов — шесть домов Рязани фактически вошли в зиму с раскрытыми крышами. Это допустил муниципальный подрядчик РСУ №1. По словам Бранова, подрядчик заменен, и «в ближайшие 2-2,5 недели» кровля будет закрыта.

«Есть еще порядка 30 домов в городе, по которым есть вопросы. Есть в районах по всей области вопросы, причем связанные порой с жизнью людей. Я считаю, что эту работу и министерство, и все администрации просто провалили», - прокомментировал вице-губернатор.

Павел Малков признал, что ситуация с капремонтом МКД в Рязанской области была без контроля, а работа - не выстроена.

«Прошу, во-первых, принять необходимые кадровые решения. Во-вторых, объявить ответственным взыскания», - поручил Павел Малков.