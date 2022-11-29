Рязанское правительство обратится в правоохранительные органы по поводу работы Фонда капремонта

По словам Павла Малкова, документы Фонда капремонт МКД Рязанской области нужно изучить правоохранительным органам.

Правительство Рязанской области намерено обратиться в правоохранительные органы по поводу работы Фонда капремонта многоквартирных домов (ФКР). Об этом губернатор Павел Малков заявил на заседании 29 ноября.

«Я очень внимательно изучил документы, как работал ФКР в предыдущие годы. В моем понимании дальше эти документы надо читать вместе с правоохранительными структурами», - произнес Малков.

Далее глава региона обратился сначала к недавно назначенному начальнику управления контроля и противодействия коррупции Сергею Сорокину, а затем к прокурору Рязанской области Ивану Панченко. Первого он попросил «заняться вопросом поплотнее», второго попросил «поработать вместе».

А началось обсуждение темы с проблем, которые ранее уже успел озвучить вице-губернатор Артем Бранов — шесть домов Рязани фактически вошли в зиму с раскрытыми крышами. Это допустил муниципальный подрядчик РСУ №1. По словам Бранова, подрядчик заменен, и «в ближайшие 2-2,5 недели» кровля будет закрыта.

«Есть еще порядка 30 домов в городе, по которым есть вопросы. Есть в районах по всей области вопросы, причем связанные порой с жизнью людей. Я считаю, что эту работу и министерство, и все администрации просто провалили», - прокомментировал вице-губернатор.

Павел Малков признал, что ситуация с капремонтом МКД в Рязанской области была без контроля, а работа - не выстроена.

«Прошу, во-первых, принять необходимые кадровые решения. Во-вторых, объявить ответственным взыскания», - поручил Павел Малков.