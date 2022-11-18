Виталия Дубровина официально назначили руководителем Фонда капремонта Рязанской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директора по финансово-экономическим вопросам Виталия Дубровина назначили и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

Указывается, что в должность Дубровин вступил 17 ноября.

Что касается прежнего руководителя Виктории Каленовой, то ее освободили от должности 16 ноября по соглашению сторон. Распоряжение также подписал губернатор.

Двумя днями ранее в Фонде сообщили, что к ним распоряжение о назначении Дубровина еще не спускали (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!