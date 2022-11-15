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НовостиПолитика15 ноября 2022 8:57

В руководители рязанского Фонда капремонта МКД сватают Виталия Дубровина

Официально о назначении не объявлено, но о кадровом решении сообщается повсеместно
Источник:kp.ru

Исполняющим обязанности директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области называют Виталия Дубровина. Официально о назначении нового руководителя не объявлено, но информация о кадровом решении распространяется уже повсеместно — через Telegram-каналы и СМИ.

«Распоряжение к нам еще не спускалось. Может, сегодня спустится или завтра. Исполняющего обязанности у нас пока нет», - заявили корреспонденту КП-Рязань в приемной ФКР.

Ранее Дубровина сделали директором по финансово-экономическим вопросам регионального оператора. Окончательно его назначение может быть оформлено по результатам конкурса.