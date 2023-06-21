Появились результаты экзамена на должность гендиректора Фонда капремонта Рязанской области

Появились результаты экзамена (второй этап) на должность гендиректора Фонда капремонта Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 июня в министерстве строительства и ЖКХ России протестировали кандидатов на должность руководителя Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Кандидатам на должность необходимо было набрать 45 баллов из 50 возможных. Проверяли их на знание законодательства России.

В итоге кандидаты набрали следующее количество баллов:

- Виталий Дубровин - 45 баллов;

- Дмитрий Анастасьин - 48 баллов;

- Владимир Новиков - 49 баллов;

- Валентин Тишкин - 50 баллов.

А кандидат Кирилл Шевелев на тестирование не явился.

Таким образом всех участников тестирования, кроме Шевелева, допустили к участию в третьем этапе.

29 марта 2023 года и.о. генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области Виталий Дубровин не сумел сдать квалификационный экзамен в рамках второго этапа конкурса. Власти вынуждены провести конкурс повторно.