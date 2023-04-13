Вновь объявили конкурс на пост гендиректора Фонда капремонта Рязанской области

Объявлен повторный конкурс на пост руководителя Фонда капремонта Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области объявили повторный конкурс на пост главы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона. Соответствующее извещение опубликовало министерство ТЭК и ЖКХ.

Кандидатам на должность генерального директора Фонда капремонта необходимо с 17 апреля по 29 мая 2023 года предоставить все необходимые документы – от заявления и копии паспорта с дипломом об образовании до справки из наркологического и психоневрологического диспансеров.

Первый этап конкурса пройдет 1 июня.

29 марта и.о. генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области Виталий Дубровин не сумел сдать квалификационный экзамен в рамках второго этапа конкурса. Власти вынуждены провести конкурс повторно (читать подробнее).