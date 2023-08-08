Разгребать и разгребать. О громких отставках из-за провала капремонта высказался рязанский губернатор

Виталий Дубровин (слева) и Дмитрий Устинов (справа) оставили руководство ФКР и МинТЭКиЖКХ.

Губернатор Павел Малков прокомментировал увольнения министра ТЭК и ЖКХ Дмитрия Устинова и и.о. гендиректора Фонда капремонта Виталия Дубровина. О кадровых решениях он обмолвился на заседании Правительства Рязанской области 8 августа.

«У нас не выполняется программа по капремонту многоквартирных домов. Не завершена контрактация на текущий год, не говоря о выполнении работ на объектах. Притом что экватор строительного сезона уже пройден. К тому же там было мое прямое поручение по сокращению сроков оплаты по заключенным с подрядчиками контрактам. Оно не было исполнено, поэтому последовали кадровые решения», - прозвучало из уст Малкова.

Новых руководителей, по словам губернатора, скоро назначат. Ситуация будет находиться под непосредственным контролем вице-губернатора Артема Бранова. Чтобы ее исправить, как отметил Малков, «какое-то время придется двигать это всё вручную».

«В целом для жителей эта сфера чувствительная. Все на нее всегда обращают внимание. Проблем там изначально было много – нам еще их разгребать и разгребать», - высказался глава региона.

Затем Павел Малков обратился к коллегам с призывом более ответственно относиться к своим задачам.

«Я уже много раз говорил, что просто так плыть по течению не получится. Это касается и всех членов правительства, и руководителей органов местного самоуправления. Надо за всеми изменениями успевать: много новых вызовов, задач, проблем… Да еще и застарелых проблем хватает», - сказал губернатор.