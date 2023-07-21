Рязанцы продолжают мчаться по выделенной полосе на Первомайском проспекте

Рязанцы не боятся ездить по выделенным линиям.

Рязанские автомобилисты продолжают бесстрашно мчаться по выделенным полосам общественного транспорта. Несмотря на дорожный знак «Проезд запрещен» на Первомайском проспекте, вслед за автобусами, троллейбусами и маршрутками спокойно едут обычные автолюбители, а также такси, грузовики, свадебные кортежи и др.

Видео с нарушениями снято 21 июля около 16:00 (смотреть).

Все нарушения фиксируют камеры, которые установили еще 16 июля. Более того, рязанцам начинают уже приходить штрафы за езду по выделенке. Установлены камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД и на Московском шоссе.