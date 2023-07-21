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НовостиАвто21 июля 2023 14:04

Рязанцы продолжают мчаться по выделенной полосе на Первомайском проспекте

Автомобилисты либо игнорируют знак «кирпич», либо не обращают на него внимание
Источник:kp.ru
Рязанцы не боятся ездить по выделенным линиям.

Рязанцы не боятся ездить по выделенным линиям.

Рязанские автомобилисты продолжают бесстрашно мчаться по выделенным полосам общественного транспорта. Несмотря на дорожный знак «Проезд запрещен» на Первомайском проспекте, вслед за автобусами, троллейбусами и маршрутками спокойно едут обычные автолюбители, а также такси, грузовики, свадебные кортежи и др.

Видео с нарушениями снято 21 июля около 16:00 (смотреть).

Все нарушения фиксируют камеры, которые установили еще 16 июля. Более того, рязанцам начинают уже приходить штрафы за езду по выделенке. Установлены камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД и на Московском шоссе.

Рязанские водители либо не видят «кирпич», либо игнорируют…

Рязанские водители либо не видят «кирпич», либо игнорируют…