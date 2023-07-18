Первые штрафы приходят рязанским водителям за езду по выделенной полосе

В Рязани начали штрафовать водителей за выезд на полосу для общественного транспорта.

Рязанским автомобилистам-нарушителям стали приходить первые штрафы за выезд на выделенные линии для общественного транспорта. По словам подписчиков ПУВР, камеры фотофиксации нарушений ПДД полноценно заработали 17 июля.

Судя по фото с камеры, нарушение зафиксировали 17 июля в 17:52 на Московском шоссе.

В Рязани камеры с фото-видеофиксаций нарушений при выезде на выделенные полосы установлены не только на Московском шоссе, но и на Первомайском проспекте.