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НовостиАвто18 июля 2023 4:44

Первые штрафы приходят рязанским водителям за езду по выделенной полосе

Рязанцы сообщили о первых штрафах за езду по выделенным полосам
Источник:kp.ru
В Рязани начали штрафовать водителей за выезд на полосу для общественного транспорта.

В Рязани начали штрафовать водителей за выезд на полосу для общественного транспорта.

Рязанским автомобилистам-нарушителям стали приходить первые штрафы за выезд на выделенные линии для общественного транспорта. По словам подписчиков ПУВР, камеры фотофиксации нарушений ПДД полноценно заработали 17 июля.

Судя по фото с камеры, нарушение зафиксировали 17 июля в 17:52 на Московском шоссе.

В Рязани камеры с фото-видеофиксаций нарушений при выезде на выделенные полосы установлены не только на Московском шоссе, но и на Первомайском проспекте.