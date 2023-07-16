Камеры для фиксации выезда на выделенку устанавливают на Первомайском проспекте

16 июля в центре Рязани начали устанавливать видеокамеры для фиксации нарушений ПДД в связи с обустройством выделенной полосы для общественного транспорта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

16 июля в центре Рязани начали устанавливать видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет об участке на Первомайском проспекте от улицы Павлова до площади Ленина и в обратном направлении.

«Устанавливают видеокамеры для фиксации нарушений по проезду частного транспорта по выделенной полосе», - уточняют чиновники городской администрации.

Как пояснили в мэрии, установка камер связана с обустройством выделенных полос для движения общественного транспорта.

14 июля камеру видеонаблюдения установили на одном из столбов между ТД «Барс» и поворотом на Михайловское шоссе (подробнее с фото).