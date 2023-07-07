Владимир Кучумов возглавил Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области

Роспотребнадзор соизволил назвать нового руководителя Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области. Им стал Владимир Кучумов.

Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области возглавил Владимир Кучумов. Как указано на сайте Центра, он временно исполняет обязанности главного врача с 16 февраля 2023 года. Именно в этот день прежнего руководителя Елену Паненкову Советский районный суд взял под стражу. Ее обвиняют в получении взяток на общую сумму около 16 млн рублей.

В марте 2023 года КП-Рязань обращалась через письменный запрос к руководителю Роспотребнадзора по Рязанской области Ларисе Сараевой, чтобы узнать, кто возглавил Центр гигиены и эпидемиологии, но главный санитарный врач региона на этот простой вопрос ответить отказалась.

Еще в июне в разделе «Руководство» на сайте Центр гигиены и эпидемиологии главным врачом значилась Паненкова.

Владимир Кучумов с 2005 года был заместителем главного врача Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области. Он курировал санитарно-гигиенический и эпидемиологический отделы, отделения гигиенического обучения и воспитания населения и отделения мобилизационной готовности и гражданской обороны.