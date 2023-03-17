Роспотребнадзор отказался сказать, кто руководит Центром гигиены эпидемиологии вместо взятой под стражу Паненковой

Числится ли Елена Паненкова главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области Роспотребнадзор сказать отказался.

Региональное управление Роспотребнадзора отказалось сообщить КП-Рязань информацию о руководителе ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области». Два простых вопроса для руководителя управления Ларисы Сараевой остались без ответа:

- кто в настоящее время исполняет обязанности руководителя?

- продолжает ли Елена Паненкова числиться главным врачом Центра?

Позже в пресс-службе ведомства прокомментировали этот момент фразой: «Значит так посчитали нужным».

На официальном сайте ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по-прежнему главным врачом указана Елена Паненкова. Ее обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере. По версии СК, с сентября 2019-го по декабрь 2022 года подчиненные передали ей суммарно почти 16 млн рублей (читать подробнее).

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