Роспотребнадзор отказался сказать, кто руководит Центром гигиены эпидемиологии вместо взятой под стражу Паненковой

Числится ли Елена Паненкова главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области Роспотребнадзор сказать отказался.
Региональное управление Роспотребнадзора отказалось сообщить КП-Рязань информацию о руководителе ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области». Два простых вопроса для руководителя управления Ларисы Сараевой остались без ответа:
- кто в настоящее время исполняет обязанности руководителя?
- продолжает ли Елена Паненкова числиться главным врачом Центра?
Позже в пресс-службе ведомства прокомментировали этот момент фразой: «Значит так посчитали нужным».
На официальном сайте ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по-прежнему главным врачом указана Елена Паненкова. Ее обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере. По версии СК, с сентября 2019-го по декабрь 2022 года подчиненные передали ей суммарно почти 16 млн рублей (читать подробнее).
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