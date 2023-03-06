Суд отказался выпускать из СИЗО главврача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Паненкову

Главврача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области оставили в СИЗО.

6 марта судья Рязанского областного суда Виктор Чернышов оставил под стражей главного врача государственного Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Елену Паненкову.

Следователи СК предъявили Паненковой обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. По версии СК, с сентября 2019-го по декабрь 2022 года подчиненные передали ей суммарно почти 16 млн рублей.

Как сообщает «ВидСбоку» главврачу вменяют 21 эпизод по статье «получение взятки».

Советский районный суд Рязани взял под стражу Елену Паненкову до 14 апреля, а областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение в силе.

9 февраля в Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу об изменении меры пресечения тренеру по каратэ, обвиняемому в изнасиловании 12-летней школьницы, своей воспитанницы. Судья Виктор Чернышов решил, что обвиняемому в изнасиловании можно находиться на свободе (читать подробнее).

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