Областной суд отказался брать под стражу рязанского тренера по каратэ, обвиняемого в изнасиловании 12-летней школьницы

Незадолго до апелляции обвиняемый в изнасиловании 12-летней школьницы обзавелся медицинскими справками. Жалуется на проблемы со здоровьем. В суд приехал с палочкой... Возможно, этот факт глубоко тронул судью Чернышова.

9 февраля в Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу об изменении меры пресечения тренеру по каратэ, обвиняемому в изнасиловании 12-летней школьницы, своей воспитанницы.

Ранее районный суд избрал для обвиняемого домашний арест, неоднократно его продлевал, а 30 ноября 2022 года судья Дмитрий Иванов сам предложил тренеру ходатайствовать об избрании самой легкой меры – запрета определенных действий. С тех пор сэнсэй находится на свободе.

Родные девочки, адвокат, прокуратура надеялись, что Рязанский областной суд изменит меру пресечения, отправив обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней в СИЗО, но судья Виктор Чернышов был другого мнения. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

- Оставили без изменений, он [обвиняемый] снова на свободе. Будем писать кассацию, что еще остается, - коротко прокомментировала КП-Рязань адвокат Людмила Вержуцкая, представляющая интересы семьи изнасилованной девочки.

О подробностях решений рязанских судов, что на них могло повлиять, и почему обвиняемый в неоднократном сексуальном насилии над подростком продолжает находиться на свободе, расскажем в ближайшее время. С самой историей можно ознакомиться в материале: Мечтала, чтобы сэнсэй умер. Тренер по каратэ из рязанской глубинки полгода насиловал 12-летнюю девочку. Но он по-прежнему на свободе

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