Мечтала, чтобы сэнсэй умер. Тренер по каратэ из рязанской глубинки полгода насиловал 12-летнюю девочку. Но он по-прежнему на свободе

Тренер по каратэ почти год отказывался давать показания, но когда узнал о всех доказательствах против него, признался. Правда, частично...

«После соревнований хочется домой, к жене и детям. Им больше всех достается… На протяжении нескольких месяцев терпеть мой режим подготовки к чемпионату. Ведь практически все свободное время ты даришь не им, а утреннему кроссу, физическим упражнениям, улучшению своей техники и другим нагрузкам. Они больше всех переживают за тебя, стараясь не мешать тренировкам и отдыху. Болеют и ждут твоего звонка, чтобы услышать, что я жив и здоров. И только потом спросят, победил ли я. Спасибо вам мои родные, да, я победил и уже еду домой к вам», - написал 2 декабря 2020 года в социальных сетях тренер по каратэ из рязанской глубинки Владимир Ермишкин (имя и фамилия изменены – Ред.).

Казалось бы, трогательное письмо любящего мужа и отца, если не знать одну чудовищную деталь - в течение нескольких месяцев этот крепкий 90-килограммовый мужик насиловал 12-летнюю девочку, свою воспитанницу.

Пыталась отбиться, но сэнсэй не сдавался

Началось все в феврале 2020 года. Ермишкин на своей машине повез из райцентра на юге Рязанской области на однодневные сборы (семинар) по каратэ в Москву двух 12-летних девочек – Олю и Машу (имена изменены – Ред.). Он несколько лет уже тренировал в селе и взрослых, и детей, регулярно с ними ездил на соревнования, поэтому родители ему полностью доверяли.

Когда возвращались обратно, тренер под предлогом, что устал, и сразу домой приехать не может, убедил девчонок переночевать в Рязани, где у него есть квартира. Как оказалось позже, квартира в Дядькове была его знакомой, которая время от времени давала ему ключи.

Девочки поужинали, сходили в душ и легли спать на одном диване – Оля у стены, Маша рядом. Вскоре к ним присоединился и Ермишкин.

Дальше происходило то, что принято называть «насильственными действиями сексуального характера». Пока Оля спала, тренер надругался над Машей – подробности опустим, скажем только, что 12-летняя девочка всячески пыталась отбиться от педофила, но обладатель черного пояса, 2-го дана не сдавался…

Утром они покинули втроем квартиру. Дети хотели скорее домой, но сэнсэй настоял на походе в кинотеатр и повез их в ТЦ «Премьер» на мультфильм «Три богатыря и Морской царь». Когда начался показ, Ермишкин схватил ее руку и положил рядом со своей левой ногой. Там и удерживал в течение всего сеанса. Девочка понимала, что он трогает ее как женщину, но боялась ему об этом говорить.

Когда приехали домой, ребенок не стал ничего говорить родителям, было страшно и очень стыдно, думала, что не поверят.

«Я в Федерации состою, за меня встанут»

Примерно в это же время Ермишкин стал проводить с Машей дополнительные тренировки по каратэ. Он говорил, что у нее хорошо получается, что она обязательно будет чемпионкой. Родители девочки были в восторге, им нравилось, что дочь занимается спортом. Занятия у сельского тренера стоили в месяц 1 тысяча рублей с ребенка, но за дополнительные тренировки с Машей он денег не брал, хотя родители и предлагали платить больше. Сэнсэй брал другим…

Перед одной из таких тренировок девочка заметила, что Ермишкин закрыл уличную дверь в школу изнутри на ключ, чего раньше никогда не делал. Сначала тренировались в обычном режиме, делали общие упражнения, а потом тренер подошел к ней, стал хватать за ее груди и бедра. Он не бил ее, не угрожал, а просто схватил ее, не давая ей вырваться. Девочка не кричала, понимала, что ее все равно никто не услышит… Тогда же, кроме «насильственных действий сексуального характера» добавилось изнасилование. Ребенок пытался вырываться, но тот удерживал ее руками, и придавливал телом в 90 кг.

Когда Ермишкин встал, то сразу предостерег ребенка кому-либо что-то рассказывать, мол, про тебя сразу пойдут слухи по селу, а я в Федерации карате состою, только скажу, и за меня все встанут. Девочка молчала.

Мы опустим дальнейшие подробности, но изнасилования происходили практически каждую неделю – в зале на татами, в машине… Тренер увозил ребенка в лесопосадку на границе двух районов, и там насиловал. Насиловал и у себя дома, когда «любимая жена», дети и пожилая мать уходили по делам.

Надеялась, что сэнсэй умрет

Родители сначала никаких странностей в поведении Маши не замечали. Она иногда жаловалась на усталость и боли в животе. Но думали, что это от тренировок. Сам тренер, время от времени приходил к ним в гости, хвалил ребенка, делился планами на ее спортивное будущее.

Но потом странности в поведении девочки, все-таки, стали проявляться. На тренировки ходила с неохотой, долго собиралась, как будто специально тянула время. Но и возвращалась позже обычного. Сразу уходила в комнату и ни с кем не общалась, иногда выходила заплаканной, но ничего не объясняла.

В октябре 2020 года Ермишкин заболел коронавирусом и прекратил тренировки. Это было время, когда Маша чуть окрылилась, у нее поднялось настроение, ожила. Но родители не понимали, почему, когда они просят ее позвонить тренеру, справиться о его здоровье, дочь наотрез отказывалась, сразу меняясь в лицо. Как потом признается девочка, она искренне надеялась, что сэнсэй умрет.

Но тренер не умер. Через несколько месяцев, 7 января 2021 года он пришел в гости к Маше и ее родителям, чтобы поздравить с Рождеством.

Около двух часов Ермишкин пробыл в гостях, но Маша старалась не находиться рядом с ним в одной комнате. Когда родители попросили налить чаю, она налила всем, только не ему. Слова сэнсэя, что он выздоровел, и тренировки скоро возобновятся, довели девочку до истерики. Только тогда родители в полной мере осознали страшное…

После ухода Ермишкина отец подошел к дочери и прямо спросил:

- Он тебя трогал?

- Да.

- Не только трогал?

- Не только.

Маша стала рассказывать, плакать и говорить. Не все сразу, кусками. Отец в тот же вечер побежал сначала к специалисту по делам несовершеннолетних, а потом в полицию. На следующий день Ермишкина задержали.

Полная коробка доказательств

- Девочка боязливая, тихая, скромная. Когда ей проводили психолого-психиатрическую судебную экспертизу, эксперт показала, что ребенок не склонен к фантазированию и преувеличению. Она говорит правду, несмотря на все, что перенесла, - рассказывает представитель семьи потерпевших адвокат Людмила Вержуцкая.

Почти год Ермишкин отказывался давать показания, ссылаясь на законное право не свидетельствовать против себя, но в ноябре заговорил и… частично признался.

- В таких делах и следствие, и суд опираются, как правило, только на показания пострадавших детей. Потому что нет ни свидетелей, ни следов. В этом же деле все было по-другому. Следователь молодец, так расположил ребенка, что она не только рассказала, но и показала. Где висело подменное кимоно, где он расстилал его на татами, чтобы не было видно с улицы. Как потом брал салфетки и вытирал ими себя, девочку, а потом выбрасывал в мусорную коробку, - продолжает Людмила Германовна.

Следователи исследовали весь мусор. Коробку за эти полгода так из раздевалки и не выносили. Там и обнаружили 24 салфетки, на 21 из них эксперты нашли следы ребенка и тренера. Содержимое коробки было слоями: бытовой мусор, потом салфетки, снова обычный мусор, которые оставляют дети в раздевалке… бутылки из-под воды, коробочки из-под сока, обертки конфет… Потом опять слой салфеток со следами тренера и его воспитанницы. Налицо несколько эпизодов.

Именно когда к делу приобщили эти доказательства, Ермишкин и заговорил. Он уже не отрицал, что ничего не было, но пытался убедить, что все было на взаимном согласии, что он любил Машеньку и даже хотел впоследствии на ней жениться. Почему молчал раньше? Так стыдно было признаться.

Два года под домашним арестом – сурово для педофила?

Суд длился почти год. Судья Наталья Ширшова признала Ермишкина виновным и приговорила к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защитник обвиняемого обжалует приговор и Рязанской областной суд его отменяет. Основание – незаконный состав суда. Судья не имела права судить, так как ранее избирала обвиняемому меру пресечения. Никаких сомнений по фактам обвинения не было! Но дело вновь направили в районный суд для рассмотрения новым составом судей.

- Есть Пленум Верховного суда, в котором указано, что если судья участвовал в избрании меры пресечения или его продлении, он не должен рассматривать дело по существу, так как у него уже сложилось мнение об этом деле. Но в наших реалиях большое количество дел рассматривается, не принимая во внимание эту норму. Просто потому, что судей не хватает. В этом районном суде, к слову, три судьи – и все так или иначе были задействованы в деле, - говорит адвокат Людмила Вержуцкая.

А теперь о мерах пресечения. С 10 января Ермишкин находился под стражей в СИЗО, но уже через 15 дней меру пресечения ему изменили на домашний арест, которую суд неоднократно продлевал. Всего под домашним арестом – человек, обвиняемый в сексуальном насилии над ребенком! – находился почти два года, с учетом следствия и суда. С чем связана такая доброжелательность суда, непонятно, но 30 ноября 2022 года при очередном продлении меры пресечения судья Дмитрий Иванов сам предложил обвиняемому ходатайствовать об избрании самой легкой меры – запрета определенных действий.

- Думала, что Иванов возьмет самоотвод, как ранее поступил его коллега Владимир Суханов, и мы будет ходатайствовать об изменении правила подсудности, чтобы дело рассматривали в другом районном суде. Прокуратура заявляла продление домашнего ареста, но сам судья спросил обвиняемого, а почему вы не хотите запрет определенных действий? Конечно, он согласился. У него, мол, маме 73 года, она больная… А если ей плохо станет, он даже в аптеку сходить не сможет. Но у него сын взрослый, жена, которые могут проследить за пенсионеркой. А вот кто подумал о нашей потерпевшей, о ее моральном состоянии, как ее жизнь сложится? – спрашивает адвокат.

«Я этому судье не доверяю»

13 декабря вновь начнется рассмотрение дела в суде первой инстанции. Потерпевшие справедливо опасаются, что если к обвиняемому на данном этапе такая благосклонность, то что будет дальше, если условный Иванов начнет рассматривать дело по существу? При самом плохом прогнозе, он переквалифицирует дело на более мягкую статью «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», приговорит к трем-четырем годам, а там уже и на волю скоро с учетом долгих месяцев «изнурительного домашнего ареста».

- Естественно, я буду этого судью отводить, говорить о том, что он заинтересован, по-другому это трудно назвать. Плюс, он не имеет право рассматривать, буду писать в судебный департамент, чтобы изменили правило подсудности, и отправили дело в другой суд. Я этому судье не доверяю, - категорична Вержуцкая.

Все эти годы Маша старается на улицу не выходить. Если и выходит, то только в сопровождении папы или мамы. Большую часть времени проводит дома. Не так давно к ней приходил мальчишка, ровесник, хотел дружить, цветы принес, но Маша не вышла.

Обвиняемый Ермишкин дома обязан находиться только с 22:00 до 06:00. Ему нельзя получать почту, посещать спортивные мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с потерпевшей и ее родственниками. По селу именитый спортсмен со связями в Федерации каратэ может передвигаться свободно.

КСТАТИ

Говорят, что когда Ермишкина задержали, его делом, действительно, интересовались в определенных правоохранительных структурах. Кого-то он лично тренировал, у кого-то их детей. Мало ли, может девочка напридумывала, оговорила чемпиона… Но когда вскрылись факты его преступлений, от него отвернулись. Как бы там ни было, семья потерпевшей надеется только на суровый приговор, который надолго отправит педофила в колонию строгого режима.

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