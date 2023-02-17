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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 7:27

Главврача рязанского Центра гигиены и эпидемиологии Паненкову поместили под стражу

Меру пресечения избрал Советский районный суд Рязани
Источник:kp.ru
Обвиняемая заключена под стражу на ближайшие два месяца.

Обвиняемая заключена под стражу на ближайшие два месяца.

Советский районный суд Рязани 16 февраля избрал меру пресечения главврачу регионального Центра гигиены и эпидемиологии Елене Паненковой. По ходатайству следователя она заключена под стражу на ближайшие два месяца.

Паненковой предъявлено обвинение в получении взяток (статья 290 УК РФ) в крупном и особо крупном размере. По версии СК, с сентября 2019-го по декабрь 2022 года подчиненные передали ей суммарно почти 16 млн рублей «за общее покровительство и попустительство по служебной деятельности». Также Паненкова якобы принимала решения о начислении повышенных премий тем, кто платил ей дань.

Уголовное дело против главврача возбуждалось на основании материалов, переданных региональными управлениями МВД и ФСБ.

Елена Паненкова, выпускница Рязанского мединститута 1989 года, возглавила ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» в апреле 2019 года. До этого, с 2014-го, была заместителем руководителя регионального управления Роспотребнадзора.