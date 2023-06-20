Эколог заявила о срочной обработке парков и лесов от шелкопряда в Рязанской области

Эколог Виолетта Черная: необходимо срочно обработать рязанские парки от шелкопряда.

Эколог Виолетта Черная забила тревогу в связи с нашествием непарного шелкопряда в Рязанской области. По словам специалиста, уже на этой неделе, если не обработать площади, пораженные гусеницей, про успех борьбы [с личинкой] можно забыть.

«Лепидоцидом уже поздно обрабатывать, гусеницы перестают питаться листвой перед окукливанием. В идеале, сегодня-завтра обследовать с лесопатологом территории и получить его заключение, срочно перейти к обработке! Есть данные о том, что Битоксибациллин 3 кг на гектар по личинкам старшего возраста хорошо сработает. По куколкам шанс есть. Есть данные о нарушении у ряда гусениц цикла превращения при воздействии на куколку», - написала эколог 19 июня.

На нашествие непарного шелкопряда в Рязанской области лишь 14 июня пулично отреагировало региональное министерство природопользования. Исходя из заявления чиновников, обработку от насекомого-вредителя проведут только в 2024 году. Тем временем рязанцы сняли на видео километры поврежденных непарным шелкопрядом деревьев.