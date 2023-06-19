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НовостиОбщество19 июня 2023 18:24

Рязанцы сняли на видео километры поврежденных непарным шелкопрядом деревьев

На видеорегистратор попали несколько километров лесов вдоль трассы в Клепиковском районе
Источник:kp.ru
Рязанцы сняли на видео километры поврежденных непарным шелкопрядом деревьев

Рязанцы сняли на видео километры поврежденных непарным шелкопрядом деревьев

Вдоль автодороги в Клепиковском районе непарным шелкопрядом повреждены километры деревьев. Очевидцы поделились с КП-Рязань видео этих мест.

На кадрах видно, что деревья вдоль дороги стоят практически без листвы, несмотря на середину июня.

- Деревья похожи на сухие, но там просто вся листва съедена, - отмечает очевидец.

Проблема нашествия непарного шелкопряда набирает оборот. Рязанцы отмечают, что вредитель уже орудует во всех городских парках.