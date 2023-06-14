Обработка от непарного шелкопряда в Рязанской области пройдет только в 2024 году

Некоторые лесные участки непарный шелкопряд съедает практически под чистую.

На нашествие непарного шелкопряда в Рязанской области, наконец, публично отреагировало региональное министерство природопользования. Тему уже поднимали на одном из заседаний облправительства, а 13 июня на сайте кабмина появилось официальное сообщение. Исходя из него, обработку от насекомого-вредителя проведут только в 2024 году.

«Работа по ликвидации очагов насекомых-вредителей осуществляется наземным способом с применением биологического препарата с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством. Она проводится в определенный период развития гусениц, который приходится на вторую-третью декаду мая», - комментирует минприродопользования.

Фактически это означает, что срок, когда обработка была бы эффективна, уже миновал, и в обозначенные даты она не проводилась. По крайней мере, на тех лесных участках, где она, как оказалось, была необходима. А такие участки определяются на основании реестра, который формирует филиал ФБУ «Рослесозащита» – ЦЗЛ «Рязанской области».

Чиновники называют непарного шелкопряда неотъемлемой частью обитателей лиственных и смешанных лесов и заявляют, что подобное резкое увеличение их численности происходит «примерно раз в 20 лет при наличии благоприятных условий».

В 2023 году минприроды намерено провести инвентаризацию и по ее результатам направить заявку на обработку в Рослесхоз.