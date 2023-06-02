Резко увеличилось количество суицидов среди подростков в Рязанской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом квартале 2023 года в Рязанской области зарегистрировано десять случаев подростковых суицидов. За аналогичный период прошлого года было четыре трагических случая. Такие цифры привел руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин в эфире телекомпании «Ока».

- Причин много - интернет, неразделенная любовь, конфликт с родителями, когда максимализм юношеский приводит к тому, что ребенок решает свести счеты с жизнью. Но самая главная проблема детей… Они не понимают, вот он совершил суицид, ах, все будут плакать, а я – раз! - пришел и вернулся. И все скажут, больше мы тебя не будем обижать... Но суицид - страшное явление. Здесь нам могут помочь как психолог, так и священник, обычный священник. Я вижу огромную помощь в этом направлении – это наше духовное воспитание, - отметил глава ведомства.

Ранее Владимир Никешкин рассказал о 16-летнем подростке, который покончил с собой, не выдержав шантажа (читать подробнее).