«Оказалось, что это не девушка, а зрелая женщина». Рязанский подросток покончил с собой из-за шантажа интимными фото

О трагическом случае с гибелью 16-летнего подростка из-за шантажа рассказал глава СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не выдержав требований шантажистов в Рязанской области покончил с собой 16-летний подросток. О трагическом случае в эфире телекомпании «Ока» рассказал глава СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин.

- У нас был подросток, 16 лет, красавец, свыше 180 см рост, спортсмен, занимался боксом. Ну во всем замечательный мальчишка, просто генофонд нашей страны. И вот он в интернете познакомился с какой-то девушкой. Оказалось потом, что это не девушка, а зрелая женщина, которая со своим мужем вымогала деньги у парня, - рассказывает глава ведомства.

По словам Владимира Никешкина, дама познакомилась с парнем, и в процессе переписки выслала ему интимную часть своего тела, потом попросила его сфотографировать определенные части тела...

- И как только получили его фото, начали шантажировать. Требовали 10 тысяч рублей, но у парня таких денег не было, и они стали угрожать, что распространят его интимные фото среди друзей. Он отказался, а они, как и обещали, взяли и отправили фото одному его другу. На фото видно его лицо и определенная часть тела. Парень понял, что они его так подловили... В итоге, кончилось тем, что он покончил жизнь самоубийством.

Как отметил руководитель рязанского СК, у погибшего парня прекрасные родители, у него было превосходное будущее, но он не выдержал. Ему показалось, что он не сможет вынести этого позора.

- Мы провели огромную работу, чтобы найти этих людей, они были зарегистрированы в другой стране, недружественной нам стране. Таким же образом они вымогали деньги у жителя Москвы, более того, они и вы своей стране занимались вымогательством. Считаю, что они все равно должны понести заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области резко увеличилось количество суицидов среди подростков. Глава рязанского СК Владимир Никешкин объяснил, кто может помочь, когда кажется, что сил уже не осталось (читать подробнее).