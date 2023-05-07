СК усмотрел пять фактов доведения до самоубийства в пяти случаях гибели детей в Рязанской области

Ситуация с суицидами подростков в Рязанской области остается тревожной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с суицидами несовершеннолетних в Рязанской области остается тревожной. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. В 2022 году следственные органы СУ СК России по Рязанской области возбудили пять уголовных дел по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийств») по фактам самоубийства пяти детей. В 2021 году таких дел было семь и шесть погибших несовершеннолетних, в 2020 – три уголовных дела и три погибших подростка.

Кроме того, по данным регионального министерства здравоохранения в 2022 году помимо завершенных суицидов зарегистрировано 12 суицидальных попыток у несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

«В этой связи большую роль играет профилактическая работа с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению. В 2022 году, как и в предыдущие годы, представители органов системы профилактики встречались и беседовали с родителями и педагогами, разъясняли особенности выявления и профилактики суицидальных проявлений в подростковой среде», - говорится в докладе.

Кроме того, в Рязанской области все больше детей и подростков стали убегать из дома и интернатов (читать подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ

Телефон доверия министерства здравоохранения Рязанской области, по которому можно получить профилактическую консультативную помощь для предотвращения суицидальных и иных опасных действий – 8 800 2000 122.