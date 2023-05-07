Дети в Рязанской области стали чаще убегать из дома и интернатов. И вот почему

Дети в Рязанской области стали чаще убегать из дома и интернатов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Рязанской области резко выросло количество несовершеннолетних, находящихся в региональном розыске. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

«Это говорит о недостаточно эффективных мерах профилактики девиантного* поведения подростков», - отметила омбудсмен в докладе.

Согласно приведенной информации, в 2020 году из дома ушли 82 ребенка, в 2021 - 103, в 2022 - 116. Из интернатов и других учреждений в 2020 году ушли 57 детей, в 2021 - 58, в 2022 - 142. Всего из дома и интернатов в 2020 ушли 139 ребенка, в 2021 – 161, в 2022 – 258.

«Причинами уходов из семьи и детских учреждений являлись как особенности подросткового возраста: нежелание соблюдать принятые нормы и «жить по режиму», стремление к новому кругу общения, так и конкретная жизненная ситуация, непонимание и равнодушие взрослых, отсутствие контроля с их стороны. Такие подростки попадают в группу риска и могут стать как жертвами преступлений, так и попасть под влияние лиц, склонных к совершению правонарушений», - говорится в докладе.

По словам Анжелики Евдокимовой, учитывая возросшее количество случаев ухода детей из интернатов, ситуация требует принятия дополнительных мер реагирования со стороны всех органов системы профилактики.

*Поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся общественных норм.