Хлебозавод №3 в Рязани с конца апреля зарегистрирован в форме АО.

Хлебозавод №3 в Рязани прекратил существование как муниципальное предприятие. С 28 апреля он существует как акционерное общество 100% которого принадлежит муниципальному образованию, а права учредителя осуществляет горадминистрация.

На факт регистрации нового юрлица обратила внимание «Новая газета». Ранее были заявления, что реорганизация хлебозавода №3 завершится к концу 2024 года. Изначально решение принято в конце 2022 года.

По данным издания, в совет директоров АО по решению Рязанской городской Думы вошло пять высокопоставленных сотрудников администрации Рязани. Как и ранее, с конца 2021 года, генеральным директором хлебозавода №3 является Елена Буданова — бывшая начальница управления капитального строительства мэрии.

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