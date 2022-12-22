Убыточный муниципальный хлебозавод №3 в Рязани сделают акционерным обществом

Убыточный муниципальный хлебозавод №3 в Рязани станет акционерным обществом. Но поможет ли это ему работать с прибылью, покажет время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 декабря депутаты Рязанской городской Думы одобрили условия приватизации хлебозавода №3 – муниципального предприятия. В скором времени МП «Хлебозавод №3 преобразуются в акционерное общество.

Отмечается, что единственным акционером предприятия станет муниципальное образование - город Рязань.

Хлебозавод №3 долгие годы является одним из убыточных муниципальных предприятий. несколько лет назад власти решили ликвидировать прибыльный хлебозавод №1 путем присоединения его к третьему. Но это не помогло предприятию выйти в плюс.

В феврале 2022 года зампред губернатор Артем Никитин указал, что на хлебозаводе №3 нет ни полноценной аналитики, ни стратегически грамотных решений, ни результатов (читать подробнее).

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