Рязанский хлебозавод №3 будет выводить из кризиса зампред правительства Артем Никитин

Зампред Артем Никитин провел совещание по ситуации вокруг хлебозавода №3. Фото: @art_nikitin62.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин провел совещание, посвященное ситуации вокруг городского хлебозавода №3 и вопросу вывода предприятия из кризиса. О первых результатах чиновник сообщил в своем Instagram.

Никитин рассказал, что по поручению губернатора области Николая Любимова некоторое время наблюдал ситуацию на заводе со стороны и пришел к однозначному выводу.

«Все, что сейчас там делается, не достаточно для того, чтобы выполнить поручение губернатора. Нет ни полноценной аналитики, ни стратегически грамотных решений, ни, собственно, результатов», - сказал зампред.

Чиновник добавил, что еще в декабре минувшего года попросил специалистов Агентства развития бизнеса провести аудит на заводе и подготовить аналитический материал по ситуации на предприятии. Но очевидно, что необходимо искать другие подходы к решению проблемы.

«Пока что хлебозавод же очень хорошо умеет тратить, но не зарабатывать. Надо освоить другой навык», - заключил Никитин.

Еще в августе 2021 года губернатор Николай Любимов потребовал от городских властей разобраться в ситуации с хлебозаводом №3. Убыточное муниципальное предприятие не смогло вывести из кризиса даже присоединение прибыльного хлебозавода №1. Дошло до того, что власти Рязани собрались распродать здания на улице Соборной.