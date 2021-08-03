Любимов потребовал спасти рязанский хлебозавод №3 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 августа на заседании правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов поднял вопрос по муниципальному предприятию «Хлебозавод №3».

— Ситуация с хлебозаводом весьма тревожная. Некогда преуспевающее и экономически благополучное предприятие сейчас не может выбраться из долгов, имеет проблемы с банком, поставлен вопрос о сокращении штатов, также как и производственных мощностей, ассортимента, — заявил Любимов. — Предприятие просубсидировали из областного бюджета, 40 млн рублей направили на оздоровление, но, тем не менее, ситуация продолжает ухудшаться.

Губернатор признался, что не понимает, почему сложилась такая ситуация…

— Я хочу понять, в чем дело? Почему на хлебозаводе стоит вопрос о принятии радикальных мер, то есть о полной остановке производства? Почему не принимаются меры о сохранении коллектива, насколько это возможно? В администрации Рязани вообще существует экономический блок, Елена Борисовна [Сорокина]? Возможно, там бездействие с преступным умыслом... Надо разобраться с привлечением правоохранительных органов. Нужно сохранить предприятие и добиться, чтобы оно работало эффективно.

Отметим, что губернатор Николай Любимов ни слова не сказал о почившем хлебозаводе №1. Именно его городские власти ликвидировали путем присоединения к хлебозаводу №3, устранив «внутреннюю конкуренцию между ними». Вместо успешного хлебозавода №1 оставили убыточное предприятие хлебозавод №3. Таким же убыточным он и остался. Никто из властей публично в своей ошибке пока не признался.

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