2020-01-21T17:16:16+03:00
Экономика

В Рязани хотят объединить два хлебозавода

Так администрация города хочет облегчить конкуренцию с другими пекарнями
Антон КОНОВАЛОВ
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Хлебозавод №1 хотят присоединить к хлебозаводу №3, устранив внутреннюю конкуренцию между ними. Проект решения администрация Рязани внесла в городскую думу, поэтому теперь слово за депутатами.

У муниципальных предприятий в результате слияния будет общий, и, как рассчитывают чиновники, более эффективный административный штат, в том числе бухгалтерия, кадровая служба, служба закупок, служба продаж. Логистику также оптимизируют, исключив дублирование маршрутов, дабы сэкономить на транспортных расходах.

Кроме того, управление экономического развития планирует перегруппировать производство с учетом имеющегося оборудования, проработать ассортимент и единую ценовую политику, пересмотреть расположение торговых точек.

Заявленная цель всех этих изменений – улучшить результаты финансово-хозяйственной деятельности, а именно снизить себестоимость продукции, увеличить объемы продаж и более успешно конкурировать с другими пекарнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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