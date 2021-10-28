Депутаты одобрили сделку по продаже зданий бывшего хлебозавода №1 Рязани

28 октября депутаты Рязанской городской Думы одобрили сделку по продаже объектов недвижимости бывшего хлебозавода №1 (ныне – хлебозавода №3). По мнению городских чиновников, продажа зданий и сооружений «благоприятно отразится на развитии городской инфраструктуры».

Кроме того, власти уверены, что будущая сделка позволит сохранить имущество в государственной собственности (один из возможных покупателей – правительство Рязанской области – Ред.), восстановить памятники регионального значения, ну и способствовать развитию туризма.

Предполагается, что деньги от продажи комплекса зданий направят на погашение долгов по налогам и сборам, и прочим задолженностям. Якобы этот шаг позволит сохранить производственное здание МП «Хлебозавод №3» на улице Чкалова, которое сейчас находится в залоге под отсрочку налоговых платежей.

Отметим, что мэрия Рязани ликвидировала прибыльный хлебозавод №1, присоединив его к убыточному хлебозаводу №3. Последний не стал от этого лучше, продолжая набирать кредиты и долги. Теперь пришла очередь к продаже имущества (подробнее об имуществе и ценах на него).

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