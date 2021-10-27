Имущество хлебозавода №3 в Рязани хотят распродать для создания технопарка

В администрации Рязани подготовили проект решения «О согласовании сделки муниципального предприятия «Хлебозавод №3 города Рязани». Соответствующий документ появился в телеграм-канале «Коридоры на Радищева».

Согласно проекту документа, мэр Рязани Елена Сорокина должна согласовать хлебозаводу сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего МП на праве хозяйственного ведения, а именно:

- нежилое трехэтажное здание по адресу: площадь Соборная, 18. Цена - не ниже рыночной, по состоянию на 21 октября 2021 года - 10 063 000 рублей;

- административное здание, площадью 2772,1 кв. метров. Цена - 31 млн 200 тысяч рублей;

- гараж, площадью 234,5 кв. метров. Цена - 5 441 000 рублей;

- котельная, площадью 52,2 кв. метров. Цена - 8 210 000 рублей;

- здание конторы, площадью 81,8 кв. метров. Цена - 2 037 000 рублей;

- газопровод среднего давления, протяженностью 196 метров, стоимостью 573 тысячи рублей;

- газопровод среднего и низкого давления, протяженностью 253 метра, стоимостью 726 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что в одном из зданий хлебозавода хотят создать технопарк. По информации чиновников, весь хлеб пекут в здании на улице Чкалова, а помещения на площади Соборной в производстве не задействованы. Вот их и хотят продать для создания технопарка.

Отметим, что часть зданий, попавших под будущую продажу, являются объектами культурного наследия регионального значения - «Здание первой электростанции», конец XIX века и «Дом жилой», конец XIX века.

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