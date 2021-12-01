Хлебозавод №3 в Рязани возглавила чиновница Елена Буданова.

Директором хлебозавода №3 в Рязани стала Елена Буданова. Чтобы возглавит скандальное муниципальное предприятие, ей пришлось покинуть должность начальника управления капитального строительства администрации Рязани. Об этом сообщает «Новая газета».

Издание сопроводило свою новость послужным списком Будановой, который не может красить ее:

- в 2015 году начал разваливаться дом №16 по улице Васильевской, возведенный компанией «Промжилстрой», которую в момент строительства возглавляла Буданова;

- в 2016 году спустя год с начала разрушения дома Буданову назначили на должность главы городского управления капитального строительства;

- возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее власти Рязани уничтожили прибыльный хлебозавод №1 путем присоединения его к убыточному хлебозаводу №3. А потом депутаты Рязанской городской Думы одобрили сделку по продаже объектов недвижимости бывшего хлебозавода №1 (ныне – хлебозавода №3), чтобы благоприятно развить городскую инфраструктуру.

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