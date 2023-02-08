Необоснованно, неэффективно, недостоверно. Шквал нарушений обнаружила счетная палата в работе Хлебозавода №3 в Рязани

Хлебозавод зачем-то купил тестомесильную машину за 156 тысяч рублей, которая почти год простояла не распакованной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольно-счетная палата Рязани проверила финансово-хозяйственную деятельность муниципального предприятия «Хлебозавод №3 города Рязани» и обнаружила многочисленные нарушения.

В частности, аудиторы выявили недостачу основных средств в количестве 23 объектов, общей стоимостью около 2 млн рублей (1 864,4 тыс. рублей) и товарно-материальных ценностей на общую сумму более 1 млн (1 251,8 тыс. рублей). Кроме того, управленцы хлебозавода допустили грубое нарушение порядка списания муниципального имущества, а 13 объектов основных средств, общей балансовой стоимостью 2 млн 717 тысяч рублей, отсутствуют на счетах бухгалтерского учета предприятия.

Обнаружили специалисты КСП и факты неэффективного расходования денег предприятия по уплате транспортного налога. Руководство хлебозавода несвоевременно сняло с госучета семь неисправных автомобилей, которые в 2021 году и первом полугодии 2022 года не использовались. Только за 2021 год сумма исчисленного налога за этот транспорт составила 23,5 тысячи рублей.

Неэффективно на предприятии использовали и купленную за 156 тысяч рублей тестомесильную машину «ТММ03». Приобретение этой техники не входила в план закупок, но когда купили, аппарат так и простоял в заводской упаковке более десяти месяцев.

Во время проверки предприятие предоставило аудиторам реестр договоров, заключенных в 2021 году. Согласно документу, хлебозавод заключил 239 договоров на общую сумму 151 млн 176 тысяч рублей. Но 230 договоров на общую сумму более 141,5 млн рублей были заключены с единственным поставщиком.

«Выявлено, что представленный предприятием реестр договоров является недостоверным, так как в реестре отсутствуют сведения о ряде заключенных договоров. В результате, не представляется возможным определить достоверное количество договоров, которые были заключены МП «Хлебозавод №3» в 2021 году на основании осуществления закупки у единственного поставщика, а также сумму их фактического исполнения», - говорится в результатах проверки контрольно-счетной палаты.

В документе КСП отражены еще ряд нарушений, в том числе - необоснованное расходование денег хлебозаводом.

По результатам проверки в адрес главы администрации Рязани Елены Сорокиной направлены представления, а сами результаты – в УФАС и правоохранительные органы.

В январе 2020 года чиновники мэрии Рязани решили объединить два муниципальных хлебозавода №1 и №3, ликвидировав при этом прибыльный хлебозавод №1. Но глубоко убыточное предприятие – хлебозавод №3 как было в долгах до объединения, так и осталось.

В конце декабря 2022 года власти решили превратить МП «Хлебозавод №3 в акционерное общество, где единственным акционером предприятия станет муниципальное образование - город Рязань.

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