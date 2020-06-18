При слиянии хлебозаводов в Рязани штат одного их них уполовинили

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:41:55+03:00

По официальной версии, работники ушли сами. Что их подвигло лишить себя дохода в непростые времена, директор умолчал

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17 июня в Рязани городские депутаты обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. В частности, ответ держал Дмитрий Скворцов - директор хлебозавода №3, к которому присоединили хлебозавод №1.

Как оказалось, без работы при слиянии остались 129 из 250 сотрудников хлебозавода №1. Если рассматривать официальную версию, то они ушли по собственной инициативе, причем причины такого массового увольнения Скворцов назвать не смог (или не захотел). Руководитель утверждает, что при переводе зарплаты сохранились на прежнем уровне. То есть нам предлагают поверить, что 129 человек в коронакризис разом решили лишить себя дохода по личным мотивам, а не из-за кадровой политики объединенного предприятия и новых условий трудоустройства.

Примечательно, что при таком массовом исходе, когда остались только продавцы и водители, по словам Скворцова, хлебозавод №3 может предложить лишь 10 вакансий.

Напомним, об объединении предприятий во всеуслышание объявили в начале 2020 года. Власти планировали создать единую администрацию, оптимизировать логистику, проработать ассортимент и единую ценовую политику, пересмотреть расположение торговых точек, перегруппировать производство и, как результат, более успешно конкурировать на рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU