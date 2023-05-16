Мечтал быть летчиком, тушил пожары на Дальнем Востоке: память погибшего в Рязани командира Ил-76 увековечили в Орске

Командиру рухнувшего в Рязани Ил-76 открыли памятную доску в Орске. Фото: orsk.orb.ru

Память погибшего в Рязани командира Ил-76 Владимира Петрушина увековечили в его родном городе Орске. Мемориальная доска с именем Героя России появилась на школе №38, где он учился.

Когда будущему военному летчику было 9 лет, его семья переехала в Орск из Хабаровского края. Он занимался спортом, активно участвовал в школьной жизни.

«После армии не отступился от своей мечты быть летчиком, как его отец, и поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище», - рассказала о Владимире Петрушине местная горадминистрация.

В биографии командира Ил-76, разбившегося в Рязани 25 июня 2022 года, было участие в операциях в Крыму, Сирии, Казахстане. Он руководил полетами во время тушения лесных пожаров на Дальнем Востоке. Вместе с Владимиром Петрушиным погибли четыре члена экипажа, состоявшего из девяти человек.

Военный Ил-76 разбился в Рязани 25 июня 2022 года.

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