Губернатор наградил медиков, оказавших помощь экипажу упавшего в Рязани Ил-76

Губернатор Павел Малков наградил медиков, оказавших помощь экипажу упавшего в Рязани Ил-76.

Губернатор Павел Малков распорядился наградить трех военных медиков, оказавших помощь экипажу упавшего в Рязани Ил-76, памятным знаком «Благодарность от Земли Рязанской». Документ подписан 18 ноября, а опубликован 21-го.

«За своевременно оказанную медицинскую помощь членам экипажа потерпевшего крушение военно-транспортного самолета ИЛ-76 и проявленные при этом мужество и профессионализм», - так звучит официальная формулировка.

В списке трое военнослужащих медпункта в/ч 41521:

- старший лейтенант Игорь Разводовский (начальник-врач);

- младший сержант Иван Логинов (санинструктор);

- ефрейтор Андрей Мошкин (водитель-санитар).

Авиакатастрофа, напомним, произошла 24 июня 2022 года. В результате нее четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.