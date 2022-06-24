Шанс на спасение. Если бы экипаж Ил-76 решил садиться на правом берегу Плетенки, выжить могли бы все

На лугу отчетливо читается след от совершившего жесткую посадка Ил-76.

24 июня в 3.18 поступило сообщение о жесткой посадке военно-транспортного самолета Ил-76 в черте Рязани рядом с бывшим поселком Птицеводов, поселком Мервино и улицей Ситниковской.

ЧП произошло из-за отказа одного из двигателей во время учебно-тренировочного полета с аэродрома Дягилево. Экипаж принял решение сажать воздушную машину на грунт…

Корреспонденты «КП-Рязань» побывали на месте катастрофы. Произошедшее шокировало многих местных жителей.

- Люди с самого утра шли и шли, стояли и просто смотрели, - рассказали нам на улице Зафабричной. – А кто-то из наших и не знал, что такая беда случилась. Соседка спала вон и ничего не слышала.

Последствия жуткой катастрофы Ил-76 в Рязани.

Самолет Ил-76 с горящим двигателем, делая левый разворот, зашел на вынужденную посадку.

Первое касание земли произошло буквально в 180 метрах от жилого дома по адресу Зафабричная, 7 (на высоком бугре). Затем многотонный Ил-76 соскочил с бугра на пойменный луг Плетенки. Здесь до сих пор отчетливо виден след, пытавшейся отчаянно затормозить воздушной машины. От разрушающегося самолета отвалился один из двигателей. Ил-76 продолжал скользить по лугу, пока не налетел на деревья, росшие в месте впадения ручья Бохот в Плетенку. Произошла детонация баков… В катастрофе погибли четыре человека (позже скончался пятый) из девяти, находившихся на борту.

Все что осталось от кабины Ил-76.

Если мы взглянем на карту местности со спутника, то увидим, что правый берег (по сравнению с левым, на который садился самолет) представляется более выгодным для посадки.

Согласно техническим характеристикам самолета Ил-76, пробег при посадке составляет 900-1000 метров. Длина выбранного для посадки поля на левом берегу Плетенки составляет порядка 600 метров, причем использовать их все было невозможно из-за того самого высокого бугра. На противоположном – правом берегу – можно было найти километровый (и более) участок. Специалисты говорят, что прими экипаж решение садиться в нескольких десятках метрах правее – шансов на спасение было бы больше.

Территория катастрофы Ил-76 оцеплена.

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