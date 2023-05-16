Уголовное дело о расправе над 15-летним подростком под Рязанью рассмотрят с участием присяжных

Суд над участниками зверского убийства 15-летнего подростка под Рязанью начался 15 мая.

В Рязанской области проходит суд над Владиславом Цикуновым и Марией Корнеевой, которым предъявлено обвинение по ряду статей УК РФ. Главное преступление - это зверское убийство спящего 15-летнего подростка. По версии следствия, отчим Цикунов совершил его при содействии Корнеевой, после чего парочка избавилась от тела и инсценировала его уход из дома (читать подробнее).

Как сообщается на сайте Рязанского районного суда, уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. А пока 16 мая после перерыва продолжится предварительное слушание, которое по правилам ч.1 ст.234 УПК РФ проходит в закрытом судебном заседании.

Напомним, что Цикунову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105, ч.1 ст. 222, ч.1 ст. 223, п. «а» ч. 3 ст. 226, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а Корнеевой - по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 137, п. «а» ч. 3 ст. 226, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.