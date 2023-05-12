Мэрия Рязани решила строить в Песочне школу на 1650 мест

Школу на 1650 мест планируют строить в рязанской Песочне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая школа на 1650 мест может появиться в рязанской Песочне, а конкретно в микрорайонах ДПР-7 и 7А. Об этом мэрия областного центра сообщила, отвечая родителям учеников школы №75, в которой в настоящее время вместо положенных 1100 человек обучается почти в три раза больше.

По словам чиновников, разработку проекта будущего учебного заведения и всю документацию к нему должны были завершить еще к 10 мая. Осталось только получить положительное заключение экспертизы и найти деньги на возведение необходимого объекта.

- В июне 2023 года планируется получить положительное заключение 3 государственной экспертизы проектной документации. Параллельно в настоящее время ведется поиск источников финансирования, - говорится в ответе мэрии, который приводит Rzn.info.

Ранее в двухлетних планах горадминистрации по строительству школ учебное заведение в Песочне не значилось. Тем временем, в ближайшей к кварталам ДПР-7 и 7А школе №75 назрел кризис перенасыщения – настолько, что пришлось отказаться от старших классов и распределить учеников по другим школам микрорайона. Непопулярное решение вызвало бурю недовольства со стороны родителей старшеклассников.