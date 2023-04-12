«Это просто ужас!» Родители старшеклассников школы №75 в шоке от решения властей перевести детей в другие школы Рязани

Родители старшеклассников рязанской школы №75 резко отреагировали на решение о переводе детей в другие школы. Фото: rgdrzn.ru

Родители учеников 9 и 10 классов средней школы №75, что на Васильевском проезде в Рязани, довольно резко отреагировали на решение администрации учебного заведения и городских властей перевести детей в другие школы из-за нехватки мест.

- Я мама, как раз девятиклассника, и я пребываю в шоке от услышанного. То есть наши дети, которые, можно сказать, сделали эту школу, они там с открытия, они получали для нее грамоты, медали, места, выигрывали Олимпиады, их как мусор выкидывают пинком, - жалуется горожанка.

Люди рассказали, что списки тех, кто планирует переходить в 10 класс, в школе собирали заранее, и теперь не понимают, почему информацию о переводе нельзя было сообщить в начале учебного года.

- Детям готовиться надо к ОГЭ, а у них все теперь разговоры только о том куда им идти, какую школу выбрать и, конечно, психологически им это тяжело принять, - написала мама девятиклассника.

Ряд родителей предложили решать проблему за счет не старшеклассников, а тех, кто учится в школе «не по прописке».

- Этого, собственно, и стоило ожидать. Сколько начальных классов в 75-ю набирают? И набирают со всех районов города и, более того, Рязанского района. Там просто физически скоро будет невозможно учиться, - пишет жительница областного центра.

- Пусть выгонят тех, кто там учится не по прописке. Таких там много...Намного уменьшится количество учащихся, - предложила другая.

Также родители в очередной раз вспомнили об острой нехватке школы в микрорайонах 7 и 7А рязанской Песочни и надеются, что после такой огласки вопрос о строительстве сдвинется с мертвой точки.