Учеников 9 и 10 классов переведут из переполненной рязанской школы №75 в другие

Чтобы принять первоклассников в школу №75, учеников 9-х и 10-х классов чиновники решили оттуда перевести. Фото: rgdrzn.ru

Учеников 9-х и 10-х классов школы №75 в Рязани переведут в другие образовательные учреждения города. Решение озвучили их родителям на встрече 11 апреля директор школы Виталий Еремин и замначальника управления образования Татьяна Сарычева.

В школе №75 при нормативе 1100 человек обучаются 2700. Тем не менее, продолжается набор детей в первые классы, и, по словам Сарычевой, в условиях «предельного наполнения» приоритет отдается именно им.

«Для детей этой возрастной категории вопрос шаговой доступности стоит наиболее остро. (…) В этой связи совместно с администрацией школы принято решение о продолжении учебы нынешних девятиклассников в десятых классах других школ», - цитирует Сарычеву пресс-служба горадминистрации.

Сарычева заявила, что «в случае коллективного решения родителей» управление готово переводить ребят целыми классами. Также чиновники пообещали пойти навстречу, если будут индивидуальные пожелания, в том числе по обучению в профильных классах.

Что касается новой школы в ДПР-7, 7А, для нее закрепили участок и разрабатывают проект, но вопрос с финансированием еще не решен.