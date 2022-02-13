Мэрия анонсировала строительство трех школ в Рязани в ближайшие два года

Во время публичного отчета 12 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что школы на 1100 мест появятся в Олимпийском городке, микрорайонах Мервино и Семчино.

Мэрия анонсировала строительство трех школ на 1100 мест в Рязани. Во время публичного отчета 12 февраля градоначальница Елена Сорокина сообщила, что они появятся в Олимпийском городке, микрорайонах Мервино и Семчино. Сначала пресс-служба горадминистрации уточнила, что реализацию проектов планируется начать в 2022 году, но затем формулировку исправила: "в ближайшие два года".

Под школу в Олимпийском городке областное правительство получило инфраструктурный кредит. Проектирование и строительство будет вестись по одному контракту, то есть под ключ, и завершиться работы должны в 2023 году.

«Большой динамично развивающийся микрорайон. Собственник землю городу уже передал. В ближайшее время мы начнем заниматься этой школой», - сказала Сорокина.

В микрорайонах Мервино и Семчино школы должны появиться в рамках концессионного соглашения, заявка на одобрение которого пока рассматривается. Соглашение, по всей видимости, будет заключено с застройщиком микрорайонов и сулит ему большие выгоды за финансирование социальных объектов.

«Здесь очень пригодились наработанные нами связи во время обучения в Сколково. Весь прошлый год мы налаживали отношения с потенциальным концессионером, вели переговоры. Признаю, здоровое лоббирование интересов города», - заявила Елена Сорокина.