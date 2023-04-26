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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:27

Улицу Быстрецкую в Рязани вновь сильно затопило

Участок, оставшийся при попустительстве городских властей без ливневки, регулярно превращается в «реку»
Источник:kp.ru
Улицу Быстрецкую в Рязани вновь сильно затопило. Фото: vk.com/rzn_city

Улицу Быстрецкую в Рязани вновь сильно затопило. Фото: vk.com/rzn_city

26 апреля в Рязани вновь сильно затопило участок улицы Быстрецкой. Стоило выпасть сколько-нибудь значительному количеству осадков, как дорога превратилась в «водоем». И такая картина здесь возникает регулярно.

«Администрация города, откачайте воду, раз уж не контролируете застройщиков, которые не делают ливневки», - обратился к городским чиновникам автор публикации.

Не так давно, в середине марта, уже появлялись фотографии с улицы Быстрецкой, когда около бассейна «Классика» скопился большой объем воды. Прохожим оставалось идти только по узкому бордюру. Незадолго до этого местные жители обратили внимание на ужасное состояние проезжей части.