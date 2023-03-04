В сети появилось видео с разбитой дорогой на улице Быстрецкой

Рязанцы жалуются на разбитые дороги в городе. Фото: Rzn life l Рязань l Рзн лайф.

На улице Быстрецкой в Рязани ужасное состояние дороги. Соответствующий пост появился в сообществе Rzn life l Рязань l Рзн лайф социальной сети ВКонтакте в субботу, 4 марта.

- Улица Быстрецкая. Наши дни, - описал видео автор поста.

Кроме того, в КП-Рязань обратились жители Керамзавода, которые пожаловались на разбитый железнодорожный переезд на улице Военных автомобилистов. Ремонт переезда проводился только осенью 2022 года. Жители жалуются ежегодно на огромные ямы на том участке, которые заделывают чуть ли не каждый год.

- Кто оплатит людям ремонт новой подвески машины?, - высказался рязанец.