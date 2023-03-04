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НовостиПроисшествия4 марта 2023 18:34

В сети появилось видео с разбитой дорогой на улице Быстрецкой

Жители Рязани пожаловались на ужасное состояние дорог в городе
Источник:kp.ru
Рязанцы жалуются на разбитые дороги в городе. Фото: Rzn life l Рязань l Рзн лайф.

Рязанцы жалуются на разбитые дороги в городе. Фото: Rzn life l Рязань l Рзн лайф.

На улице Быстрецкой в Рязани ужасное состояние дороги. Соответствующий пост появился в сообществе Rzn life l Рязань l Рзн лайф социальной сети ВКонтакте в субботу, 4 марта.

- Улица Быстрецкая. Наши дни, - описал видео автор поста.

Кроме того, в КП-Рязань обратились жители Керамзавода, которые пожаловались на разбитый железнодорожный переезд на улице Военных автомобилистов. Ремонт переезда проводился только осенью 2022 года. Жители жалуются ежегодно на огромные ямы на том участке, которые заделывают чуть ли не каждый год.

- Кто оплатит людям ремонт новой подвески машины?, - высказался рязанец.