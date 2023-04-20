Проблемами НИТИ в Рязани заинтересовался лично председатель СК России Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил провести проверку по обращению арендаторов бизнес-центра НИТИ в Рязани.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой рязанских предпринимателей, арендующих помещения в бизнес-центре НИТИ на проезде Яблочкова в Рязани. Ранее к главе ведомства обратились арендаторы с жалобой на нарушения их прав, и Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести проверку.

По предварительным данным, бывший владелец бизнес-центра НИТИ из-за долгов по электроэнергии у подконтрольной ему фирмы, перекрыл доступ к электричеству для арендаторов, которые являются «добросовестными плательщиками». Обращения в различные инстанции результатов не приносят.

После проверки Владимир Никешкин доложит Бастрыкину о ее результатах.

Сопредседатель холдинга «Бизнес-центр НИТИ» Георгий Шерозия рассказал КП-Рязань, что утром 11 апреля на территории НИТИ взломали подстанцию и обесточили здание. Он лично подозревает в этих действиях предпринимателей Стрельниковых. Но у отца с сыном другое мнению – они просто пустили к подстанции сотрудников ПАО «РЭСК», чтобы те смогли ограничить должника. Должником является управляющая компания, которую возглавляет Шерозия. Последний конкретно сказал, что нужно сделать Стрельниковым, чтобы электричество восстановились.