«Подстанцию взломали, все здание обесточили». Что происходит в бизнес-центре «НИТИ» в Рязани

На территории бизнес-центра расположены еще три подстанции, каждая мощностью 2 МВт, и сейчас сотрудники «НИТИ» протягивают кабельную линию, чтобы подключить хотя бы часть здания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 11 апреля все здание бизнес-центра «НИТИ» на проезде Яблочкова оказалось обесточенным. Без электричества внезапно остались сотни предпринимателей на площади 26 тыс. кв. метров. В СМИ и социальных сетях появилась информация, что обесточили здание сотрудники арендодателя, у которого огромные долги перед энергетиками.

- Утром была взломана подстанция. Сначала думали, что это как-то санкционировано энергетиками, потому что долги за электроэнергию у нас, действительно, есть. Это правда, - признался КП-Рязань сопредседатель холдинга «Бизнес-центр НИТИ» Георгий Шерозия. - Но прибывшие энергетики сказали, что это не их работа. Они действуют официально, у них нет прав проникать на чужие энергетические объекты, тем более взламывать.

По словам Шерозии, очень вероятно, что подстанцию взломали и все обесточили сотрудники предпринимателя Стрельникова. Зачем, версии могут быть разные, и это уже работа правоохранительных органов.

- Взломали, влезли, начали все отключать – вызвали аварию по высокому напряжению. В итоге, сейчас все здание, и что вокруг него – без электричества. Действия этих людей неумные… по факту это попытка захвата чужого объекта. Там подключены предприниматели, у которых оптовая торговля цветами, у них в холодильнике сейчас цветов на 200 тысяч рублей, у кого-то продукты в холодильнике… там детский сад частный расположен, спорткомплекс. Мы уже подали заявления в полицию и прокуратуру.

- Возможно, ему [Стрельникову] захотелось иметь свою подстанцию. Она расположена на площади, которую он выкупил у банка. То есть, подстанция расположена на его площадях, а все оборудование принадлежит управляющей компании. И подключение к электроэнергии от управляющей компании.

Кроме того, в марте у нас состоялось собрание собственников здания – выбрали как раз управляющую компанию, установили тарифы, казалось, все нормально. Но несколько человек, включая Стрельникова, на собрание не явились. Их меньшинство, участвовали в собрании более 70% собственников. Но за этим меньшинством тоже огромные долги по коммуналке. Возможно, вторая цель – эти долги, чтобы не платить.

На территории бизнес-центра расположены еще три подстанции, каждая мощностью 2 МВт, и сейчас сотрудники «НИТИ» протягивают кабельную линию, чтобы подключить хотя бы часть здания.

- Сейчас все сидят без света, но я надеюсь, что они [взломщики подстанции] за день-два поумнеют. Потому что у меня-то еще три подстанции есть, и я себе сейчас подведу, и к тем предпринимателям, кто из-за всего этого пострадал. А к виновникам два условия - извиниться и восстановить исходное состояние, то есть дать доступ мои сотрудникам для обслуживания подстанции. А дальше мы начинаем ремонт, потому что не знаем, чего они там понаделали, - продолжает Георгия Шерозия. - Что касается долгов перед энергетиками, то они обусловлены долгами по коммуналке. Если я не могу собрать плату с тех, кого я обслуживаю, то я не могу заплатить дальше. Вот и пошел ком этих долгов. Я просто обязан собирать деньги с тех, кто потребляет электроэнергию, чтобы расплатиться с энергетиками. К ним у меня претензий нет, если я должен - они меня штрафуют, и регулярно это делают. Это игра по правилам. За этот месяц, например, отправлено уже около полумиллиона рублей.