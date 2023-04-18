Директор обесточенного производства в НИТИ Стрельников: «Полагаемся на скорейшее содействие органов власти»

Конфликт предпринимателей перерос в масштабное отключение электричества в крупном бизнес-центре Рязани

После публикации на сайте kp.ru заметки «Подстанцию взломали, все здание обесточили». Что происходит в бизнес-центре «НИТИ» в Рязани», в редакцию обратились другие участники этого конфликта с просьбой обнародовать также и их точку зрения.

Мы встретились с предпринимателями Стрельниковыми, которые поделились своим мнением, почему более 30 организаций, кафе и магазин, расположенные в бизнес-центре, оказались без электроэнергии.

- Я работал здесь, когда еще существовал НИИ. Был ведущим инженером. Потом институт развалился, мы занялись строительством, торговлей. Работали тогда вместе с нынешним сопредседателем холдинга «Бизнес-центр НИТИ» Георгием Шерозией. Именно ему принадлежит управляющая компания, которая обслуживает здание и прилегающую территорию. Она выставляет нам счета за электричество, плюсуя к расценкам РЭСК по два рубля с киловатта за обслуживание, - говорит Дмитрий Стрельников.

При этом, по словам Стрельниковых, управляющая компания накопила многомиллионный долг перед поставщиками электроэнергии:

- За два года сумма неоплаченного счета составила 73 миллиона рублей.

Стрельниковы сообщили также, что в 2020 году купили у банка, распродававшего за долги имущество холдинга «Бизнес-центр НИТИ», помещение, в котором расположена подстанция, питающая часть территории НИТИ.

По словам предпринимателей, они пустили к подстанции сотрудников ПАО «РЭСК», чтобы те смогли ограничить должника.

- Управляющая компания после этого отключила собственную подстанцию, находящуюся на другом участке, и оставила нас без света. Мы полагаемся на скорейшее содействие органов власти. Это позволит обеспечить возможность дальнейшей работы отключенных предприятий, - отмечают Стрельниковы.